RIBERY, Oggi la sentenza: rischia fino a due giornate

Come spiega questa mattina La Nazione, si conoscerà soltanto oggi l’entità della squalifica che riguarderà Franck Ribery dopo il rosso rimediato a Genova per l’intervento a gamba tesa su Zappacosta. Il francese rischia fino a due giornate di stop e in casa viola l’ansia per la decisione del giudice sportivo è alta. Nonostante il numero 7 si sia scusato con il terzino rossoblù, il rischio che la mano pesante possa esserci lo stesso è concreto. Ecco perché la società, a seconda dell’ammontare dello stop e delle motivazioni che verranno addotte nel referto, potrebbe decidere di inoltrare ricorso. Fare a meno di Ribery, oltre che per la gara di domenica con l’Atalanta, anche per la trasferta di Reggio Emilia con il Sassuolo del 17 aprile sarebbe un danno non da poco, in ottica lotta salvezza.