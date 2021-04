RETROSCENA, A gennaio tentativo dei viola per Erlic

La Gazzetta dello Sport tesse le lodi di Martin Erlic, difensore dello Spezia. In Liguria il croato sta riproponendo le buone prestazioni offerte lo scorso anno in Serie B, non per nulla ha attirato su di sé le attenzioni di diversi club di Serie A, tra cui il Milan, che è pronto a fare sul serio per aggiudicarsi il suo cartellino, e il Napoli. La rosea svela anche un retroscena che riguarda la Fiorentina, la quale a gennaio avrebbe fatto un tentativo per il classe '98, andato tuttavia a vuoto.