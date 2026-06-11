Restano nel mirino Volpato e Viery. In difesa da monitorare Joao Mario
Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che dopo aver risolto i casi interni, andranno sviluppate le prime trattative. Per le fasce restano d’attualità i nomi di Cristian Volpato e Armand Laurienté, col primo in vantaggio per valori e caratteristiche. Ad ogni modo il Sassuolo scenderebbe difficilmente sotto i 15 milioni di euro. Per la difesa occhio a Viery del Gremio e Adam Obert del Cagliari. Per il brasiliano, preferito dai viola, servirebbero 20 milioni.
Per i terzini occhio a Joao Mario e Favasuli
Infine i terzini: Joao Mario della Juventus è una delle ipotesi che potrebbe concretizzarsi più avanti, Costantino Favasuli un giocatore dal profilo allettante. In caso la Fiorentina decidesse di preferire altre piste, il Catanzaro le dovrebbe comunque il 50% della rivendita del giocatore come concordato in sede di trattativa l'estate scorsa.
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