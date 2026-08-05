La reazione di Antognoni alla scelta di Commisso. Oggi la risposta

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Secondo quanto riporta La Nazione, Giancarlo Antognoni ha accolto con sorpresa e apprezzamento la decisione della Fiorentina di ritirare la maglia numero 10 per tutta la stagione del Centenario, insieme alla lettera aperta del presidente Joseph Commisso. L'ex capitano, presente a Milano per i funerali di Franco Baresi, ha preferito non commentare subito: "Risponderò al presidente Commisso domani", ha fatto sapere.

L'ultimo confronto prima della scelta

L'iniziativa, promossa dal direttore generale Alessandro Ferrari - si legge - e sostenuta da Commisso, punta a ricucire il rapporto con Antognoni dopo le tensioni degli ultimi mesi. Prima di esprimersi, però, l'ex numero 10 vuole confrontarsi con la propria famiglia. Ora l'attenzione è tutta sulla sua risposta. I tifosi sperano che il gesto del club possa favorire una riconciliazione e convincerlo a partecipare alle celebrazioni del Centenario del 29 agosto.