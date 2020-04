REPUBBLICA, Viola, adesso il peggio è alle spalle

Ampio spazio alle guarigioni dei giocatori viola affetti da coronavirus sulle colonne odierne de La Repubblica (edizione Firenze): "Fiorentina, il peggio sembra passato: Pezzella, Vlahovic e Cutrone sono guariti" scrive il quotidiano che sottolinea come i tre giocatori sono risultati negativi ai test per il Covid-19. A renderlo noto è la stessa Fiorentina attraverso un comunicato nel primo pomeriggio. Tra i più felici per essere finalmente uscito dall’emergenza c'è stato Dusan Vlahovic, che su Instagram, rivolgendosi ai suoi due compagni, ha scritto: «Abbiamo vinto la nostra sfida German Pezzella e Patrick Cutrone, anche se piccola rispetto alla sfida che tutta l’umanità sta combattendo in questo momento! Certe sfide si vincono un passo alla volta».