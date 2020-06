REPUBBLICA, Stadio ACF al Ridolfi? La situazione

Se il restyling del Franchi resta la via maestra, scrive stamani Repubblica, sono però al vaglio altre ipotesi da parte del Comune di Firenze. Le parole di Nardella hanno confermato quanto anticipato proprio dal quotidiano, e cioè che costruire il nuovo impianto a Campo di Marte, al posto del Marathon Stadium Luigi Ridolfi, è un progetto tutt’altro che campato in aria. Stadio inaugurato nel 2003 di fronte al Franchi, non gode di alcun tipo di vincolo e questo Oltreoceano non dispiace. A patto che l'idea venga sviluppata in tempi brevi. Ci sarebbe il problema degli attuali inquilini da spostare, magari proprio al Franchi. Medicei, Atletica Firenze Marathon, Floriagafir 2000 e Firenze Rugby comunque per ora non sono preoccupati.