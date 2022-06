REPUBBLICA, Milenkovic e Italiano: c'è un filo rosso

Il filo rosso che tiene insieme Fiorentina, Italiano e Milenkovic risponde al nome di Fali Ramadani. Uno dei procuratori più influenti nel mondo del calcio, il cui ruolo è diventato cruciale anche con la società di Rocco Commisso. L'ultima questione - sottolinea Repubblica nell'edizione di Firenze - è quella legata a Milenkovic, difensore serbo arrivato cinque anni fa per circa cinque milioni di euro: un affare per un giocatore che adesso potrebbe prendere la direzione di Milano. Nei giorni scorsi la dirigenza nerazzurra avrebbe incontrato Ramadani a Londra per valutare se ci siano le condizioni per il trasferimento del serbo alla corte del tecnico Inzaghi. Ma non va sottovalutato neanche il ruolo dell'agente nella trattativa per il rinnovo di Italiano che, riporta il quotidiano, è in via di discussione.