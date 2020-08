REPUBBLICA, Il destino di Nikola, tra rinnovo e Milan

L'investimento del 2017 ha dato i suoi frutti e ora Nikola Milenkovic è un pezzo pregiato della rosa della Fiorentina. Il difensore - scrive oggi Repubblica - ha imboccato la stessa strada di Nastasic. E nella prima riunione operativa in vista della prossima stagione Iachini è stato chiaro: la difesa non si tocca. Milenkovic non è sul mercato, a meno di offerte clamorose. Resta comunque sempre da risolvere la questione del contratto, perché la scadenza al 2022 non tutela molto i viola. L'obiettivo della società è iniziare a parlare di rinnovo, ma il procuratore Ramadani ha già avuto segnali importanti dal Milan e questo certo non aiuta.