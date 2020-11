REPUBBLICA, Iachini sbaglia tutto. Altra sconfitta

Con le due azioni di Castrovilli nei primi minuti è finita la prestazione della Fiorentina ieri sera contro la Roma, scrive il quotidiano Repubblica che titola: "Iachini sbaglia tutto. Fiorentina, un'altra sconfitta". Le scelte del tecnico viola lasciano tanti dubbi, perché la squadra è fragile e lui contribuisce più volte a non rianimarla. Prima con un 3-5-2 senza senso, poi con la sostituzione di Castrovilli all’intervallo: l’unico che aveva creato qualcosa, che pareva poter dare uno strappo. Un cambio dettato dal giallo, ma i dubbi restano, perché privarsi di un talento come Castrovilli in una gara dove non ne stai azzeccando una fa riflettere. Il modulo cambia, si passa al tridente con l’inserimento prima di Vlahovic, poi di Kouame, poi di Cutrone. Il tecnico le prova tutte ma i giocatori non rispondono. Iachini è l’indiziato principale, ma non è il solo responsabile. Serve un segnale deciso.