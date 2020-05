REPUBBLICA, Dubbi del tifo. ACF pensa al rimborso

Sulle pagine odierne de La Repubblica questa mattina viene analizzata la posizione dei tifosi (viola e non solo) in vista della possibile ripresa del campionato, che in parte sarebbe accolta con un bel po' di scetticismo da parte dei sostenitori gigliati, che come tutte le altre tifoserie non potranno per un bel po' tornare allo stadio: "Ritorno in campo: dubbi e silenzi dei tifosi" il titolo scelto dal quotidiano che sottolinea come i viola potevano vantare qualcosa come 30 mila abbonati, una media spettatori nell’ultima stagione di 35 mila tifosi al Franchi. Numeri notevoli, merito dell’effetto Commisso su tutto l’ambiente. La società sta pensando, in maniera autonoma ma anche dialogando con la Lega Calcio e gli altri club, sulle modalità di un eventuale rimborso. Tante le ipotesi sul tavolo ma è ancora presto per arrivare a un accordo: mancano ancora alcuni elementi, uno su tutti il destino della stagione attuale. I tifosi comunque attendono e assistono alle notizie che arrivano dal mondo del calcio e dai primi giorni di allenamenti individuali della Fiorentina con un misto di preoccupazione e curiosità.