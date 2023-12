REPUBBLICA, Beltran-Nzola insieme? Non dall'inizio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'edizione odierna di Repubblica si concentra sull'opzione Beltran e Nzola insieme, sottolineando come sebbene sia arrivata un'apertura da parte di Italiano dopo il Parma, si tratta di una soluzione che eventualmente sarebbe utilizzata solo a partita in corso. Anche perché per permettere la coesistenza di Lucas e M'Bala bisognerebbe ripensare il modulo o comunque la posizione di altre due pedine fondamentali, per gol e presenza, della squadra, Nico Gonzalez e Bonaventura. Comunque un tabù che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile, ora è diventato un'opzione.