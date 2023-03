REP (FI), La Ue blocca i 55 milioni destinati al Franchi

FirenzeViola.it

Un vero e proprio terremoto si è scagliato sul Franchi nella serata di ieri. Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica (Firenze) è stato Palazzo Chigi a rendere noto ieri che la Commissione europea ora mette in discussione quasi un terzo dei finanziamenti fin qui assegnati all’operazione Franchi, i 55 milioni di euro richiesti da Palazzo Vecchio. Adesso salta fuori che la Ue ha dubbi seri sull’ammissibilità di quell’extragruzzolo destinato all’area di Campo di Marte che metteva parecchio al riparo Palazzo Vecchio dal rischio di un flop. Per Nardella rientrato appena ieri sera da New York e da un incontro con il patron viola Rocco Commisso in cui si è preso l’impegno a dare mano per far giocare i viola a Empoli nelle due stagioni dei lavori, è una “bomba” improvvisa. È l’Europa però a mettere il Franchi nel mirino ora, non è una sfida del governo Meloni questa. "Forniremo tutte le rassicurazioni e gli elementi per risolvere la faccenda" tiene a dire immediatamente Palazzo Vecchio già ieri sera. Pure il governo conferma l’impegno a non demordere per ottenere i denari per Firenze dalla commissione Ue, che sta facendo verifiche sulla spesa dei denari Pnrr nei Paesi membri. La Fiorentina non commenta.