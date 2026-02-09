"Renato Zero, Paolo 18". Ferrara e le domande sulla Fiorentina

Sulle pagine de La Nazione Benedetto Ferrara analizza l'impatto e le dichiarazioni di Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, scherzando anche sulla somiglianza con Renato Zero. "Renato zero Vanoli (in questo caso Paolo diciotto, come i punti in classifica) continua a cantare “I peggiori anni della nostra viola” e insiste sul fatto che bisogna lavorare per evitare di buttare via punti nel finale di partita. Dieci punti regalati nei minuti di recupero forse sono un record".

Poi il giornalista si fa delle domande: "Ma viene il dubbio su quel verbo: lavorare. Domanda: come si fa a spiegare come marcare sui calci piazzati a febbraio? Cosa hanno fatto sul campo in allenamento i giocatori della Fiorentina fino a oggi? Cosa non hanno capito? E poi: perché una società che aveva bisogno come il pane di rinforzi difensivi ha preso un difensore da risistemare fisicamente solo l’ultimo giorno di mercato? Mah. Momento buio. Soprattutto dopo la vittoria del Lecce. I casi sono tre: o la squadra non ascolta Vanoli o lui non si fa capire, o entrambe le cose