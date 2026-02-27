Bene solo la qualificazione, RepFi: "Ieri tanta superficialità"

La Repubblica (ediz. Firenze) si sofferma sulla gara di ieri tra Fiorentina e Jagiellonia, e scrive che i viola sono andati a un passo da un’onta difficilmente dimenticabile e da una clamorosa eliminazione. La Viola supera l’ostacolo polacco soltanto nei minuti finali del secondo tempo supplementare, vanificando il triplo vantaggio dell’andata, complicandosi la vita, perdendo giocatori importanti - Solomon per un fastidio fisico - e dovendo aspettare i supplementari e ulteriori trenta minuti per gioire.

Un risultato, il 2-4 finale, il cui solo segno più è il passaggio del turno, in una serata invece da dimenticare per tanti aspetti. Approccio, gestione della gara, mentalità, prestazione non all’altezza di tante seconde linee, superficialità nell’interpretazione della partita e nella condotta. Un bel passo indietro rispetto alle vittorie in Serie A e alla partita dell’andata.