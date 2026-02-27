Caroppo su La Nazione: "Fiorentina confusa e vulnerabile"
Questo è il pensiero di Luigi Caroppo per La Nazione in merito alla partita della Fiorentina contro lo Jagiellonia: "La Fiorentina capace di segnare tre gol e ipotecare il passaggio del turno in Coppa, ma anche di crollare in modo inspiegabile nei 90 minuti, subendo una pesante rimonta da parte dei polacchi e mostrando un atteggiamento passivo e fragile. Solo nei tempi supplementari la Fiorentina ritrova lucidità e incisività, grazie anche a Kean, Gud e Fagioli riuscendo a portare a casa la qualificazione tra mille sofferenze e con grande dispendio di energie.
Il passaggio del turno era stato costruito all’andata, ma quella era un’altra squadra rispetto a quella confusa e vulnerabile vista in questa gara".
Soffrire e andare avanti in Conference: un segnale importante. Ora evitiamo lo Strasburgo. Fagioli insostituibile. Che delusione Comuzzo e i giovani. Perché penso a un futuro con Keandi Luca Calamai
1 Soffrire e andare avanti in Conference: un segnale importante. Ora evitiamo lo Strasburgo. Fagioli insostituibile. Che delusione Comuzzo e i giovani. Perché penso a un futuro con Kean
Lorenzo Di BenedettoLa luce in fondo al tunnel e una vittoria che scaccia tanti fantasmi. La stagione della Fiorentina può cambiare in un attimo, basta poco. Salvezza e Conference: serve un piano chiaro. Mancano 12 giornate ma i viola ne hanno 10 per restare in A
Angelo GiorgettiFiorentina consapevole, ma rischi evitabili. Cambi in ritardo, la nuova solidità mentale è servita nel finale. Ranieri che salvataggio: il migliore insieme a Kean e Fagioli (a parte uno svarione). Ora calcoli contro lo Jagiellonia e testa a Udine
