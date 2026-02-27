Partita pazza, Tuttosport: "Dilapidato il capitale dell'andata"

Secondo Tuttosport, la Fiorentina mai aveva sofferto e sbagliato così tanto come contro lo Jagiellonia. Una partita pazza, terminata 4-2 per i polacchi che dopo 49 minuti avevano rimontato il 3-0 subito all’andata grazie alla tripletta del 19enne Mazurek, uno dei crack del calcio polacco.

Già perché i viola erano tornati dalla Polonia con un bel capitale che non assicurava di dormire sonni tranquilli (mai fare questo errore specie in Europa) ma almeno garantiva di affrontare il playoff di ritorno con un vantaggio importante. Invece, sbagliando approccio e atteggiamento, lo hanno dilapidato in fretta complicandosi la vita come già in agosto nel preliminare di ritorno di Conference con il Polyssia, quando la squadra ucraina battuta 3-0 all’andata aveva chiuso avanti 2-0 i primi 45’ costringendo la Fiorentina a una affannosa rincorsa per passare il turno.