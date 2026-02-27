Il peggiore, serata da dimentica per Comuzzo: pioggia di 4
FirenzeViola.it
Per quanto abbiano fatto male in molti contro lo Jagiellonia, secondo i quotidiani il peggiore in campo tra i viola è stato Pietro Comuzzo. Il difensore ha sofferto maledettamente la presenza di Pululu nell’attacco avversario.
Pietro Comuzzo -
Gazzetta 4
CorFio 4
Nazione 4
CorSport 4
Tuttosport 4,5
RepFi 4
