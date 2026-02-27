Poco da festeggiare, Gazzetta: "Viola come un paziente in rehab"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla partita di ieri con lo Jagiellonia. Viola di vergogna - si legge - , la Fiorentina si intrufola a testa bassa negli ottavi di Conference, dove affronterà Strasburgo o Rakow. C’è poco da festeggiare il passaggio del turno, in coda a una prestazione sconcertante.

La squadra di Vanoli riesce a dilapidare in cinquanta minuti il comodo 3-0 guadagnato in Polonia, facendosi travolgere dallo Jagiellonia che con il capocannoniere Pululu e il metodista Romanczuk, assenti all’andata, è tutta un’altra squadra rispetto a quella affrontata una settimana prima a Bialystok. La qualificazione arriva nel peggiore degli scenari, per il dispendio di energie per l’extratime e la perdita di Solomon che esce infortunato. La squadra di Vanoli è come un paziente in rehab: sembra guarito dalle 3 vittorie di fila ma basta niente a farla riprecipitare nell’abisso.