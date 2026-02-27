Marchini su La Nazione: "Viola senza Fagioli poco pericolosi"

Questo è il pensiero di Giampaolo Marchini per La Nazione dopo Fiorentina-Jagiellonia: "La formazione iniziale di Paolo Vanoli era piuttosto prevedibile: Fortini abbassato sulla linea difensiva, Dodò in un ruolo insolito di esterno alto sempre a destra e Cher Ndour schierato al posto di Nicolò Fagioli. Il problema principale per la Fiorentina nasce però in mezzo al campo dove le giocate su Pululu mettono in difficoltà i difensori centrali, mentre gli errori nel palleggio e la fatica sulle seconde palle impediscono ai viola di trovare forza ed energia.

Inoltre, gli avversari pressano con efficacia e bloccano la manovra offensiva, che senza Fagioli risulta poco fluida e poco pericolosa".