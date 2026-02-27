Fagioli salva la Viola. CorSport: "Con lui squadra più lucida"

Stamani il Corriere dello Sport - Stadio si sofferma su Nicolò Fagioli. Il quotidiano scrive che doveva essere una serata tranquilla, ma per la Fiorentina senza il suo capo-regista si è trasformata in un incubo: per la prima ora la squadra viola fatica contro lo Jagiellonia, mostrando confusione e scarsa organizzazione. Poi entra Nicolò Fagioli e la partita cambia volto: prende in mano il gioco con qualità e personalità e trova il gol decisivo al minuto 107’, approfittando di un’uscita sbagliata del portiere Abramowicz.

Una rete che salva la serata del Franchi e tiene viva la corsa europea della Fiorentina. La Conference conferma quanto sia centrale il suo ruolo: con lui in campo la squadra appare più ordinata e lucida e, se diventerà più incisivo sotto porta, il suo livello potrà crescere fino a una dimensione internazionale. Prima del suo ingresso, però, la scena era stata tutta per Bartosz Mazurek, talento polacco classe 2007 dello Jagiellonia, autore di tre gol che ha fatto una grande partita.