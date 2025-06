Regista, la Viola sonda anche alternative. Da Bennacer a Frendrup, ma piste complicate

Nelle sue colonne sportive dedicate alla Fiorentina, la Repubblica (ed. Firenze) si concentra sui nomi entrati nelle mire dei viola per rinforzare il centrocampo e sottolinea come la preferenza di Pradè e Goretti ricada su Adrian Bernabé e Nicolò Rovella. Dopo questi però, appurate le difficoltà che riguardano entrambe le situazioni, il quotidiano scrive che viene considerato top per il ruolo è Ismael Bennacer, lanciato da Pioli al Milan come uno dei migliori centrocampisti del campionato qualche stagione fa. Negli ultimi sei mesi l’algerino ha giocato nel Marsiglia, senza guadagnarsi il diritto di riscatto. Tornato a Milano, è uno di quei calciatori da cui il Milan spera di ricavare un tesoretto in uscita, visto anche il contratto in scadenza nel 2027, ma se il prezzo del cartellino potrebbe non essere un problema c’è l’ingaggio da quattro milioni di euro a spaventare la Fiorentina. Sempre come registi ma indietro nelle preferenze ci sono anche Asslani dell’Inter, su cui i nerazzurri dovranno fare una valutazione più ampia, e Rios del Palmeiras il cui costo è di 30 milioni di euro.

E poi ci sono quei giocatori su cui Pradé in passato si era mosso senza trovare la quadra e che tornano ciclicamente nel mercato successivo: come Hamed Traoré, ex Napoli nell’ultimo anno all’Auxerre in Francia, che potrebbe essere una soluzione low cost a 15 milioni. Oppure Morten Frendrup che garantisce la sicurezza di chi ha giocato due campionati importanti col Genoa: anche qui il costo è alto, si parte da 20 milioni, ma con qualche contropartita e con un lavoro di diplomazia, come accaduto con Gudmundsson, si può trattare.