Pioli, staff tecnico in divenire, tra conferme e alcune novità

La Nazione, nella sua sezione sportiva, si focalizza anche sullo staff tecnico che accompagnerà Stefano Pioli nella sua seconda avventura da allenatore della Fiorentina. Rispetto all’esperienza al Milan (dove il suo vice era lo storico collaboratore Giacomo Murelli, oggi al Cagliari) e quella all’Al Nassr (dove il suo secondo era Luciano Vulcano, preparatore promosso proprio in Arabia a numero due), cambierà di nuovo la spalla di Pioli, il cui nome è ancora top secret ma potrebbe trattarsi di un ex viola, come Andrea Tarozzi, come anticipato stanotte da Firenzeviola.

Ad annunciare che Vulcano non avrebbe seguito il mister emiliano a Firenze è stato lo stesso allenatore, che sui social ha spiegato di voler intraprendere la carriera di tecnico in prima dopo otto anni di lavoro al fianco del suo maestro. Il quale, per il gran ritorno in riva all’Arno, ha deciso di riconfermare sia parte del team che ha operato con lui tra Milano e Riyad (si tratta del figlio Gianmarco nel ruolo di match analyst e del collaboratore tecnico Jesse Fioranelli) sia di richiamare al suo fianco assistenti a cui lui stesso era legato da tempo (nello specifico dovrebbero essere i preparatori atletici Matteo Osti e Roberto Peressutti). Confermati, invece, gli allenatori dei portieri che hanno già lavorato in viola con Palladino (e che sono piaciuti all’area tecnica): si tratta di Giorgio Bianchi e Alessandro Dall’Olmo.