Pioli in Grecia aspettando la Fiorentina. Da mercoledì ogni giorno è buono per l'annuncio

Manca sempre meno al ritorno di Stefano Pioli alla Fiorentina. Il tecnico dell'ultimo Milan scudettato sa già da tre settimane di essere (nuovamente) l'allenatore dei viola, che tornerà a guidare dopo la prima esperienza nella gestione Della Valle. Per l'ufficialità si è dovuto attendere un po' di tempo a causa di lungaggini burocratiche che interessavano il suo accordo con l'Al Nassr, da cui si è liberato in settimana prima di essere avvistato in Grecia dove si è goduto un periodo di vacanza.

Per annunci e firme ci sarà bisogno di attendere le note tempistiche burocratiche legate alla tassazione degli emolumenti percepiti in Arabia Saudita. Da mercoledì ogni giorno sarà quello buono per veder comparire l’annuncio ufficiale sul sito della Fiorentina. Al Viola Park metterà piede più avanti, ma ormai ci siamo. Quando mancano quindici giorni al decollo della nuova stagione è tempo di stringere il cerchio - conclude La Nazione oggi in edicola -.