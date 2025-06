Da Distefano a Bianco e Fortini, con la Primavera in Youth League: tanti giovani da valutare

vedi letture

Sul Corriere Fiorentino è presente un focus che viene fatto sui tanti ragazzi che la Fiorentina è pronta a riaccogliere dal prestito, e che verranno valutati durante le prossime settimane. Un insieme giocatori capitanato dal 2002 Bianco, il più "esperto" di una lista che si compone poi dei 2003 Distefano, Lucchesi e Gentile, i 2004 Favasuli e Amatucci e il 2006 Fortini. E proprio quest'ultimo è quello che più di tutti potrebbe apparire come valore aggiunto dopo essere stato una delle più grandi rivelazioni della B con la Juve Stabia sotto la guida di Pagliuca (ora all’Empoli), con cui ha raccolto 27 presenze con 2 reti e 3 assist. L’esterno classe 2006, di piede mancino ma abilissimo anche a piede invertito, rappresenta una delle opzioni più intriganti insieme a Bianco (già 16 presenze in prima squadra ma disseminate in tre stagioni) e Amatucci, che potrebbero giocarsi la permanenza in un reparto (il centrocampo) pesantemente in fase di restyling. Tutte decisioni ovviamente rimandate a Stefano Pioli.

L’estate sarà teatro anche delle valutazioni sui reduci dalla scorsa stagione in Primavera e nella fattispecie su elementi come Rubino (20 gol nel 2024-25) e Harder (non mancano le richieste in B) passando per Caprini (che ha esordito in A a febbraio) e i due portieri Vannucchi e Leonardelli, solo per citarne alcuni. Peraltro la connessione tra Primavera e prima squadra in questa stagione sarà condizionata dalla partecipazione dei baby viola alla Youth League, con le regole che essa porta con sé nella composizione delle liste. In una stagione con percorsi particolarmente proficui per tante formazioni giovanili - con le Finali scudetto centrate dalla Primavera, la Finale dell’under 18 al Torneo di Viareggio - il cammino dell’under 15 ha ulteriormente messo in evidenza il talento di Mattia Barzagli, figlio dell’ex difensore Andrea, e di Federico Croci, autore di una regular season da 39 gol in 23 presenze (1 ogni 40 minuti), i quali hanno guidato la squadra di Cristiani fino alla recente finale persa con l’Inter. Che sia più o meno prossimo, non è mai sbagliato scrutare l’orizzonte e guardare al futuro - chiosa il quotidiano -.