Pioli di nuovo in viola, Mirallas: "Lo pregammo tutti di non lasciare. Ora torna dove lo hanno amato"

"Una persona a cui devo tanto, nonostante ci abbia lavorato assieme appena un anno. E non parlo solo dell’aspetto tattico, ma anche umano". Kevin Mirallas, ex esterno della Fiorentina oggi membro dello staff tecnico dell’Union Saint-Gilloise, parla così a La Nazione dell'imminente ritorno sulla panchina viola di Stefano Pioli, ovvero il tecnico che allenò proprio il belga nella sua esperienza a Firenze.

Mirallas è rimasto molto legato al tecnico parmense, del quale racconta il giorno delle sue dimissioni da allenatore della Fiorentina: "Ricordo ancora quel giorno. Eravamo tutti increduli di fronte alla sua decisione e lo abbiamo pregato in tutti i modi di cambiare idea: purtroppo non ci fu verso. Forse però fu proprio quell’episodio a fortificare il rapporto tra me e lui: nonostante siano passati sei anni, quando posso gli mando sempre un messaggio". Tanto che lo stesso ex giocatore, ai taccuini del quotidiano locale, racconta: "Con lui ho parlato di tutto: dalla vittoria dello scudetto al Milan all’esperienza in Arabia. E sì, abbiamo parlato anche della sua nuova avventura a Firenze: lui voleva tornare in Italia, in un club che lo ha sempre amato. La nuova gestione societaria, poi, mi pare abbia davvero fatto della Fiorentina un grande club, che Pioli col suo lavoro può rendere ancor più importante".