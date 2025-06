Mediana, la Fiorentina cerca Bernabé e Rovella: uno vale 25 mln, l'altro lo vuole l'Inter

la Repubblica (ed. Firenze), sulle sue pagine odierne precisa come l'attenzione della Fiorentina, dopo gli acquisti di Dzeko, Fazzini e Viti, si sia ora spostata su un grande nome per il centrocampo, un profilo in grado di alzare il livello di un reparto adesso carente di un vertice basso, un regista. Un casting che i viola hanno aperto su vari profili e che vede al momento Adrian Bernabé e Nicolò Rovella come preferiti.

Il primo si è già fatto apprezzare al Franchi nell'ottavo di Coppa Italia di due stagioni fa e nell'ultimo campionato, risultando un giocatore su cui i quadri dirigenziali di Commisso non nutrono alcun dubbio sul piano tecnico, quanto piuttosto su quello atletico - si legge -, dove le criticità nascono dall’aspetto fisico visto che nell’ultima stagione ha saltato diverse partite. Ma le perplessità sono derivano anche dalla trattativa, tutt’altro che agevole: il Parma chiede quasi 25 milioni, considerando poi che la maxi cessione di Bonny rappresenterà una grande plusvalenza non c’è per il club gialloblù troppa necessità di vendere.

Il secondo invece è uno dei migliori play del campionato, della stessa età di Bernabé ma con una valutazione ancora più alta, quasi 50 milioni di clausola. Per Pradé è un pallino da tempo, ma l’affare è in salita anche per la presenza dell’Inter, che vorrebbe Rovella come post Calhanoglu e sarebbe intenzionata a versare la cifra della clausola rescissoria nella casse del club di Lotito.