Non solo Bernabé. La Fiorentina (e tanti club) su Traoré: il Bournemouth vuole 16 mln

vedi letture

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, si affaccia al mercato della Fiorentina scrivendo che in questo momento i nomi caldi per il mercato in entrata a centrocampo sono due, Hamed Junior Traoré, classe 2000, di proprietà del Bournemouth, e Adrian Bernabé, 2001, del Parma. L'intento di Pradè e Goretti è quello di prendere un regista a Pioli ma anche un altro elemento di fantasia, identikit che corrispondono a questi due giocatori.

Traoré infatti ha dato il meglio di sé a Sassuolo dividendosi tra il ruolo di mezzala e quello di esterno a sinistra nel 4-2-3-1 di Roberto De Zerbi. Pioli vorrebbe sfruttarlo lì, in un sistema diverso ma da uomo d'inserimento. È un'idea che nasce anche da un'opportunità di mercato: perché il Bournemouth ha avviato una rivoluzione profonda e ha messo anche Traoré, ceduto in prestito prima al Napoli e poi all'Auxerre nelle precedenti due stagioni, nella lista dei partenti. L'ivoriano in Italia piace anche a Parma e alla sua vecchia squadra, il Sassuolo, in Inghilterra c'è l'interesse del Sunderland e in Francia si è fatto vivo l'Olympique Marsiglia, oltre a un altro club di Ligue 1 che avrebbe offerto 12 milioni più bonus. Il Bournemouth per adesso ne chiede almeno 16, bonus esclusi.

L'ex Auxerre però non risolverebbe il problema del regista, per questo i viola stanno spingendo anche sul fronte Bernabé riscontrando il muro del Parma. I contatti con gli agenti sono ben avviati, ma dall'Emilia, fronte società ducale, non filtrano spiragli per un'operazione che, se si farà, sarà tutt'altro che rapida. Di sicuro sarà costosa: perché per privarsi del suo gioiello, che ha un contratto fino al 2027, il Parma chiede 25 milioni. Bernabè è il prescelto: lui si che completerebbe la casella del play davanti alla difesa che tanto cerca Pioli, c'è però da aggirare il muro di Krause e anche di Cuesta, nuovo tecnico dei gialloblù che prima dell'insediamento ha chiesto garanzie sulla rosa a disposizione.