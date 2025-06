Gudmundsson, a Ibiza prepara stagione e processo con Vilhjalmsson: chi è l'amico-avvocato

Mentre si gode Ibiza, Albert Gudmundsson si prepara alla prossima stagione e all'incombente nuovo grado del processo per "cattiva condotta sessuale" in cui è coinvolto, assieme al suo legale. L'islandese, alle Baleari da giovedì, ha scelto come compagno di viaggio per la vacanza spagnola un amico fraterno, ancor prima che il suo avvocato. Si tratta di Vilhjalmur H. Vilhjalmsson, detto Villi: un personaggio molto noto in patria e non soltanto per aver difeso Gud nel caso di denuncia che lo scorso ottobre ha portato alla sua assoluzione in primo grado presso il tribunale di Reykjavik.

Ma chi è questo personaggio da sempre invischiato nella vita del fantasista della Fiorentina? A tracciare l'identikit di Vilhjalmsson è il Corriere dello Sport, che spiega come lo stesso Vilhjalmsson abbia un passato da calciatore: una quarantina di presenze alle spalle, tra il 1993 e il 2004, nella Serie A islandese come centravanti. La sua vita cambia completamente quando un vecchio compagno di squadra, Einar Örn Birgisson, viene brutalmente assassinato nel 2000 dal proprio socio d’affari. La tragedia lo segna: «Penso a lui quasi ogni giorno», confessa. E passa all’avvocatura. Con Gudmundsson il rapporto è strettissimo: sui social sono moltissime le foto che li ritraggono insieme, tra un paesaggio islandese e una vista mozzafiato su Positano, che per Villi è quasi una seconda casa. L’amore per Napoli e il Napoli è una delle sue costanti: tantissime le foto con la maglia azzurra o al Maradona, dove è stato anche per festeggiare il terzo scudetto. Ma anche i selfie con De Laurentiis e Cannavaro.

Tornando al processo, il caso Gudmundsson non è ancora arrivato ai titoli di coda. In autunno in Islanda ci sarà la prima udienza d’appello, dopo il ricorso presentato dalla donna coinvolta nel caso: «Non è successo nulla di nuovo, tutto questo fa parte dell’iter processuale che già conosciamo», aveva dichiarato Vilhjalmsson. A Ibiza si prepara (anche) la difesa.