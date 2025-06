Kean non ha ancora deciso. Imminente confronto con Pioli, Gattuso ci ha già parlato

Allerta rossa, calor viola. Giocando con parole e colori, La Nazione torna sulla questione Moise Kean, essendo alle porte della prima delle due settimane in cui la sua tanto famosa clausola rescissoria da 52 milioni di euro sarà attivabile da club italiani e stranieri. Il quotidiano fiorentino sottolinea come il centravanti non abbia ancora detto di sì alla milionaria offerta araba dell'Al Qadsiah: l'attaccante della Fiorentina - si legge - è in attesa di capire se arriveranno altre offerte, ma se non dovesse materializzarsi niente di interessante all’orizzonte sarà felice di mettersi a disposizione di Stefano Pioli.

E proprio tra il classe 2000 e il nuovo tecnico viola è atteso un confronto imminente. Il parmense gli ribadirà stima e voglia di allenarlo. Non è un mistero che al centro del progetto tecnico dell'ex allenatore dell'Al Nassr ci sia proprio l’ex attaccante di PSG e Juventus. Inoltre, ribadisce La Nazione, Kean ha già parlato anche con Gennaro Gattuso, un altro che spera nella permanenza in viola (o almeno in un campionato europeo) per il suo centravanti. Andare al Mondiale è troppo importante e a "Ringhio" serve avere Kean in un campionato competitivo. Le sirene restano (Milan, Manchester United...), così come il timore che ci sia qualcuno appostato rimasto finora nell’ombra, la situazione è imprevedibile: da martedì ne sapremo di più - chiosa il giornale -.