FirenzeViola Fiorentina-Verona, presto l'incontro per Valentini e Moreno

La prossima settimana il mercato, con l'apertura ufficiale il 1° luglio, entra nel vivo. La Fiorentina trattiene il fiato in attesa di capire la decisione di Moise Kean (dal 1 al 15 luglio qualunque club può acquistarlo a 52 milioni, giocatore permettendo appunto) e è alla ricerca di un centrocampista da dare il prima possibile a Stefano Pioli. Entro il 14 la società vorrebbe prendere almeno un altro giocatore.

Nel frattempo arriverà ufficialmente il difensore Mattia Viti che ha già fatto le visite che mette sul piede di partenza sia Matias Moreno che Nicolas Valentini. Quest'ultimo reduce dal prestito secco al Verona potrebbe tornare proprio in gialloblù, magari insieme al più giovane connazionale viola. Proprio tra le due società la prossima settimana dovrebbe esserci un incontro, con il Verona che spinge per far arrivare il prima possibile Valentini, già per il ritiro a Folgaria, viste le cessioni importanti in difesa. Zanetti ha una grande considerazione del difensore al quale è pronto a ridare una maglia da titolare, magari questa volta la società cercherà di strappare un'opzione per il riscatto. Sul piatto come detto anche Moreno, nonostante due squadre interessate a lui in Liga.

La Fiorentina è consapevole che la difesa a sinistra è ben coperta e dunque si metterà a sedere volentieri con il Verona, con la quale c'è una corsia preferenziale. L'argentino comunque in caso negativo può tornare utile anche come pedina di scambio per arrivare a giocatori troppo costosi, come per Frendrup del Genoa ma difficilmente resterà viola. Insomma il destino del difensore ex Boca che tanto ha fatto per arrivare a Firenze (facendosi mettere anche fuori rosa dal Boca) dovrebbe essere ancora lontano. Per Moreno l'obiettivo è invece di fargli fare le ossa altrove, Verona o Spagna che sia.