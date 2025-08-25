"Regia e Gudmundsson: sono due nodi che vanno sciolti", il commento di Poesio

Il giornalista Ernesto Poesio commenta sulle colonne del Corriere Fiorentino il pareggio tra Cagliari e Fiorentina. Di seguito alcuni estratti del suo punto: "Non è stata una beffa. Anche se, leggendo il tabellino, con il gol del pareggio a recupero inoltrato, potrebbe sembrare, la partita ha raccontato tutt’altro. E Stefano Pioli, sempre onesto e obiettivo, sa bene che la prima uscita in campionato della sua Fiorentina non è stata convincente.

[...] ciò che ha proposto la squadra viola è stato troppo poco per poter aspirare ai tre punti contro un Cagliari che, invece, in più occasioni è andato vicino al gol. Risultato giusto, insomma, e tanti spunti su cui lavorare per il tecnico parmense che ha provato con i cambi a modificare il passo della sua squadra, anche se invano. Su tutti però sembrano due i punti interrogativi a cui dare priorità. Primo: la posizione di Gud che, pur essendo stato schierato come seconda punta in un classico 3-5-2, ha continuato ad abbassarsi sulla linea dei centrocampisti e faticato moltissimo a dialogare con Kean, scomparendo dal gioco".