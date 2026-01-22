Ranieri pronto a partire, CorSport: "Ma il club non lo cede"
FirenzeViola.it
Il Corriere dello Sport - Stadio, questa mattina in edicola, dedica ampio spazio al tema della retroguardia viola. La Fiorentina - si legge - vuole garantire a Vanoli un centrale mancino, tanto più se dovesse partire Luca Ranieri il cui agente, Mario Giuffredi, ieri ha dichiarato: "C'è il mercato in corso, vediamo cosa succede".
Il ragazzo è più che disposto ad andarsene, ma il club non è intenzionato a cederlo. Vedremo se da qui alla fine del calciomercato succederà qualcosa sul fronte del classe '99, che come evidenziano i dati di fatto negli ultimi tempi ha perso sia la fascia da capitano che la maglia da titolare.
Pubblicità
Rassegna stampa
Le più lette
Copertina
Lorenzo Di BenedettoFabbian darà tante opzioni ma il mercato deve ancora dire tanto. Servono due colpi per uscire definitivamente dall'incubo retrocessione. Kean preoccupa, il gol di Piccoli è stato più importante di quello che possa sembrare
Angelo GiorgettiCommisso, che occasione persa. I rimpianti della città e le colpe di chi non ha aiutato il presidente a capire Firenze. Ora attesa per Catherine. In campo la Fiorentina si rialza: Kean più forte, Piccoli più utile
Mario TeneraniI viola hanno onorato Rocco. Mai visti così quest'anno… Paratici sempre più al comando. Fabbian e Thorstved possono arrivare
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com