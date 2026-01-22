Ranieri pronto a partire, CorSport: "Ma il club non lo cede"

Il Corriere dello Sport - Stadio, questa mattina in edicola, dedica ampio spazio al tema della retroguardia viola. La Fiorentina - si legge - vuole garantire a Vanoli un centrale mancino, tanto più se dovesse partire Luca Ranieri il cui agente, Mario Giuffredi, ieri ha dichiarato: "C'è il mercato in corso, vediamo cosa succede".

Il ragazzo è più che disposto ad andarsene, ma il club non è intenzionato a cederlo. Vedremo se da qui alla fine del calciomercato succederà qualcosa sul fronte del classe '99, che come evidenziano i dati di fatto negli ultimi tempi ha perso sia la fascia da capitano che la maglia da titolare.