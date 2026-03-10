Qui Cremonese, valutazioni su Nicola: possibile ultima chance con la Fiorentina
FirenzeViola.it
Come sottolinea Tuttosport, per la prima volta anche Nicola è finito in discussione in casa Cremonese. A caldo si è ipotizzato un esonero imminente, col passare delle ore l’idea di allontanare il tecnico specialista in salvezze si è affievolita, riporta il quotidiano.
Ma intanto la dirigenza grigiorossa avrebbe già avviato contatti con due possibili sostituti: il primo è Luca Gotti, ex Udinese e Lecce, l’altro è Marco Giampaolo. È altrettanto possibile che Nicola possa rimanere in sella almeno fi no a lunedì sera, quando allo Zini arriverà la Fiorentina. A Cremona, nel giro di qualche mese, si è passati dall’accarezzare l’idea di una salvezza in carrozza a un tracollo inaspettato, esasperato dal ko a Lecce
Rassegna stampa
