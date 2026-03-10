Baroncelli (Pres. Confindustria Centro): "Il Franchi va fatto come è stato pensato"
Intervistato dal quotidiano La Nazione, il nuovo presidente di Confindustria Centro e Costa Lapo Baroncelli, 42enne di Firenze, ha detto: "Chi tifo? Non sono un grande tifoso, ma ovviamente Fiorentina". Poi ha risposto anche a una domanda sullo stadio: "Lo sport va inteso come industria dello sport, ho dato una delega a un membro della squadra perché è un asset importantissimo ma va fatto, nella sua interezza, come è stato pensato". E all'osservazione che mancano i fondi, Baroncelli ha risposto: "Sulle risorse ci dobbiamo lavorare tutti, ognuno per la propria parte".
