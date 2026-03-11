Kean, il dolore non passa. Ecco la sua percentuale di presenza a Cremona

L'edizione di Firenze di Repubblica ricostruisce quanto sta accadendo attorno a Moise Kean, ancora alle prese con l'infortunio che lo ha messo ko già contro il Parma e rischia di fargli saltare altre partite. Non c'è ancora alcuna certezza di una sua presenza a Cremona lunedì prossimo. Si naviga a vista con l'attaccante che anche ieri ha svolto terapie e allenamento differenziato con visite mediche lampo e ore e ore passate al Viola Park ogni giorno. Al momento la sua convocazione per la Cremonese resta al 50%, scrive il quotidiano.