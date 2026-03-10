Perché la Curva Fiesole ha reagito con fischi e cori al pari col Parma
L'edizione odierna de La Nazione ricostruisce la reazione della Curva Fiesole al termine della partita pareggiata 0-0 contro il Parma dalla Fiorentina. Perché se dentro al club hanno accolto di buon grado il punto, lo stesso non si può dire dei tifosi che hanno espresso il loro dissenso con fischi e cori piuttosto espliciti al fischio finale. La percezione è stata di una partita giocata più con la paura di perderla che con la voglia di vincerla e questo ha creato ulteriore malcontento tra i tifosi, tanto più perché si è persa una grande occasione di fare un passo in avanti in campionato.
