RAMADANI, Di nuovo un riferimento per la Fiorentina

Non c'è più dubbio: Fali Ramadani, come per la precedente gestione, è tornato ad essere una figura di riferimento in casa Fiorentina. Come riportato da La Nazione, sia che si tratti di acquisti, cessioni, rinnovi o di semplici intermediazioni, il manager nato in Macedonia è passato da essere una figura di secondo piano al manager quasi più interpellato. Il club di Commisso ha iniziato ad interfacciarsi con lui da ottobre 2020, quando ha curato la cessione di Chiesa alla Juventus, ma si è visto coinvolto anche dopo l'esonero di Iachini, quando il club valutava l'ipotesi Sarri. I buoni rapporti sono sbocciati con il rinnovo di Milenkovic fino al 2023 e l'acquisto di Nastasic, ma pure con i Della Valle era stato stipulato un patto - svelato dal NY Times - sulla cessione dei pezzi pregiati viola.