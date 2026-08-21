Rafa Benitez sulla Fiorentina: "Può essere la sorpresa. Curioso di Oulai"

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Intervistato da Gazzetta dello Sport, Rafael Benitez, ex allenatore del Liverpool passato anche in Serie A, ha parlato anche della Fiorentina, dicendosi entusiasta: "Può essere la sorpresa della Serie A, capace di ribaltarsi senza indugi, di andare alla ricerca di calciatori pure di prospettiva come Mastantuono: se sei passato dal Real Madrid vuol dire che hai inevitabilmente qualcosa di particolare. E poi c’è Oulai, mi incuriosisce vederlo in Italia. Questa squadra darà fastidio".

Poi sul Como: "Il Como è bello da vedere, dispensa allegria, mi sembra che esistano i presupposti per confermarsi e continuare a piacere. E l’Atalanta vorrà essere tutto questo e tornare protagonista come è stata recentemente. Sarà interessante". Sul Milan prosegue: "Devono aver avvertito la necessità. Il mutamento è stato generale, sia in società che in panchina con Amorim che in campo. Gonçalo Ramos è una garanzia in area di rigore; Diego Moreira consente di provare varie soluzioni; e Gila dà contributo ad un settore in cui certe carenze si sono avvertite. Ma qui l’interrogativo più grosso riguarda Leao: che cosa succederà, resterà o andrà via? E questo discorso un po’ sposta l’analisi. Però siamo in presenza di un club che ha fatto la storia del calcio mondiale con Sacchi e Capello, certe tracce restano, e anche certe tendenze".