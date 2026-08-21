Vaciago su Tuttosport: "Paratici esaltato anche dai giornali che lo criminalizzarono"

vedi letture

In un articolo in cui il direttore di Tuttosport Guido Vaciago analizza la Serie A pronta a prendere il via domani, c'è spazio anche per una valutazione su quanto fatto dalla Fiorentina e in particolare dal nuovo direttore sportivo, Fabio Paratici: "C’è grande attesa anche per la Fiorentina, protagonista dell’estate grazie a un mercato strepitoso, pianificato da Fabio Paratici, dirigente della Juventus dal 2010 al 2021, che oggi viene giustamente celebrato come uno dei migliori direttori sportivi d’Europa, anche dagli stessi giornali che lo avevano criminalizzato come fosse una specie di serial killer ai tempi della questione Suarez (Paratici non era stato mai nemmeno indagato) e che ai tempi della questione plusvalenze era stato dipinto come un Charles Ponzi del calcio, insieme al suo “complice” Federico Cherubini".