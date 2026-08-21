Fagioli non è convinto di restare. E Thorstvedt è ancora un obiettivo vero

Fagioli non è convinto di restare. E Thorstvedt è ancora un obiettivo veroFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:00Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che resta da valutare la posizione di Nicolò Fagioli in casa Fiorentina. Il centrocampista non è proprio convinto di rimanere alla Fiorentina e potrebbe esserci qualche occasione dalla Premier League. Paratici vorrebbe poi formulare un’offerta ufficiale al Sassuolo per Kristian Thorstvedt, che resta un obiettivo vero.

Da monitorare le situazioni di Marco Brescianini e Giovanni Fabbian: i viola devono sfoltire il reparto e decidere se trattare concretamente il ritorno di Lucas Torreira. L’uruguaiano ha chiesto la cessione al Galatasaray e si è proposto alla Fiorentina. Da considerare un possibile prestito con diritto di riscatto. Un giocatore con le caratteristiche del classe 1996 farebbe al caso di Grosso