Fagioli non è convinto di restare. E Thorstvedt è ancora un obiettivo vero
Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che resta da valutare la posizione di Nicolò Fagioli in casa Fiorentina. Il centrocampista non è proprio convinto di rimanere alla Fiorentina e potrebbe esserci qualche occasione dalla Premier League. Paratici vorrebbe poi formulare un’offerta ufficiale al Sassuolo per Kristian Thorstvedt, che resta un obiettivo vero.
Da monitorare le situazioni di Marco Brescianini e Giovanni Fabbian: i viola devono sfoltire il reparto e decidere se trattare concretamente il ritorno di Lucas Torreira. L’uruguaiano ha chiesto la cessione al Galatasaray e si è proposto alla Fiorentina. Da considerare un possibile prestito con diritto di riscatto. Un giocatore con le caratteristiche del classe 1996 farebbe al caso di Grosso
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