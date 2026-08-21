Qui Fiorentina, Atta e Mandragora in bilico per Roma: il punto sulla formazione

vedi letture

La Fiorentina continua a preparare la sfida contro la Roma, con Fabio Grosso che deve ancora fare i conti con alcune situazioni da monitorare. Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio, Arthur Atta e Rolando Mandragora hanno lavorato anche nelle ultime ore soltanto parzialmente con il gruppo, seppur con sensazioni differenti. Il francese appare infatti leggermente più avanti nel percorso di recupero dal fastidio muscolare accusato durante la gara di Coppa Italia contro il Benevento. La situazione di Mandragora resta invece più delicata. La sciatalgia continua a condizionare il centrocampista campano e, arrivati ormai a venerdì, la sua presenza dal primo minuto all’Olimpico appare complicata. Il posticipo a lunedì concede comunque alla Fiorentina un giorno in più per completare i recuperi e Grosso spera di avere entrambi a disposizione almeno per la partita.

Per quanto riguarda la formazione, però, il tempo stringe. Se Atta dovesse tornare oggi a lavorare a pieno regime, sarebbe lui il principale candidato a occupare il ruolo di trequartista accanto a Gudmundsson. In caso contrario, spazio immediatamente a Mastantuono, pronto a debuttare dal primo minuto. A centrocampo, invece, Mandragora non dovrebbe partire titolare. Le indicazioni arrivate dalla Coppa Italia sembrano confermare Ndour e Fagioli come punti fermi, mentre resta aperto il ballottaggio per il terzo posto tra Brescianini e Oulaï. Gli ultimi allenamenti saranno decisivi per sciogliere i dubbi.