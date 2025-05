Qui Udinese, le ultime di formazione. Possibile chance per Sanchez

L'Udinese si prepara a chiudere la sua stagione contro la Fiorentina di Raffaele Palladino domani sera alla Blue Energy Arena. I bianconeri cercheranno di chiudere l'anno nel miglior modo possibile, andando alla ricerca di una vittoria che tra le mura casalinghe manca ormai da inizio marzo.

Come riporta TuttoUdinese, Kosta Runjaic dovrebbe affidarsi ancora una volta al 3-5-2. Okoye confermato tra i pali, mentre il terzetto di difesa sarà composto da Kabasele, Solet e Bijol, che sembra aver recuperato dai problemi fisici che sembravano metterlo in dubbio per la sfida di domenica. Sulle fasce assente Kamara, al suo posto Zemura, mentre sulla destra spazio ad Ehizibue, con il centrocampo che verrà completato dal trio formato da Atta, Karlstrom e Zarraga. In avanti chance per la coppia d'attacco pesante composta da Lucca e Davis.

Sullo sfondo, c'è anche la possibilità di veder partire dal primo minuto Alexis Sanchez, vedremo se Kosta Runjaic opterà per una coppia di attaccanti pura o se schiererà dall'inizio il cileno a supporto della prima punta. Questa la probabile formazione dell'Udinese per affrontare la Fiorentina.

Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Solet, Bijol; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Zarraga, Zemura; Davis, Lucca