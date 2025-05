FirenzeViola Milan, Tare operativo: nelle scorse settimane ha incontrato anche Pradè

Il Milan che verrà sarà progettato da Igli Tare, nuovo direttore sportivo annunciato ieri dal club rossonero dopo settimane di incontri e valutazioni. Il dirigente ex Lazio sarà a capo del comparto sportivo e dunque dovrà prendere tante decisioni importanti a cominciare dall'allenatore, con Conceicao sempre più lontano da Milano e Vincenzo Italiano come prima scelta in caso di addio del portoghese, anche se l'ex tecnico della Fiorentina sembra intenzionato a proseguire sulla panchina del Bologna.

Allenatore, Reijnders ma anche Adli e Sottil

Deciso l'allenatore, la seconda scelta importante di Tare sarà relativa a Tijjani Reijnders e all'interesse che il Manchester City ha già mostrato in questi giorni per il centrocampista grande protagonista quest'anno in rossonero. Chiaro che senza Europa il Milan dovrà fare ragionamenti e investimenti diversi, per questo una cessione di Reijnders non è affatto da escludere. Poi arriveranno le altre scelte, tra cui due che riguardano anche la Fiorentina. La prima riguarda il futuro di Riccardo Sottil, preso in prestito dal Milan nelle ultime ore del mercato invernale in prestito con diritto di riscatto attorno ai 10 milioni. Una cifra molto simile a quella pattuita la scorsa estate a parti inverse per Adli alla Fiorentina, la seconda scelta da prendere. Ad oggi entrambi i riscatti però sembrano piuttosto improbabili.

L'incontro di Tare con Pradè

Gli uomini del calciomercato italiano si incontrano spesso e quindi non è una notizia destinata a cambiare gli equilibri del calcio, però secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it già nelle scorse settimane ci sarebbero stati dei colloqui tra il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè e Igli Tare, quando ancora però non era certo del nuovo ruolo al Milan. Nell'incontro avvenuto in un hotel di lusso nei pressi del centro di Firenze però è probabile che siano stati iniziati i primi discorsi per capire il da farsi su Adli e Sottil.