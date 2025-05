Tuttosport insiste: "Nicolò Fagioli tornerà alla Juventus a giugno"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport continua a parlare della situazione di Nicolò Fagioli confermando il fatto che secondo il quotidiano il centrocampista attualmente alla Fiorentina, a giugno tornerà alla Juventus dal prestito. Una soluzione in più anche per il Mondiale per Club, ma una risorsa in meno dal punto di vista economico per la società bianconera che contava sul riscatto viola per poter incassare altri 13 milioni e mezzo.

Sembrava pressoché scontato il riscatto di Fagioli - spiega il quotidiano torinese - viste le condizioni piuttosto agevoli fissate lo scorso febbraio, ma vuoi perché la Fiorentina ha perso il treno Europa, vuoi perché al Viola Park sono sorti dei dubbi sul suo rendimento, il classe 2001 sembra destinato a tornare alla Continassa. Una situazione simile a quanto sembra destinato ad accadere anche per Kostic e Rugani.