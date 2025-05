Dagli inviati Fabrizio Miccoli: "Kean? Quando sei in una piazza così c'è poco da convincere"

Queste le dichiarazioni dell'ex attaccante viola, Fabrizio Miccoli, dal memorial Luciano Gaucci ad Assisi: "Secondo me è stata una gran bella stagione. Certo, sarebbe stato bello arrivare in finale di Conference League, ed era quello che un po’ tutti si aspettavano. Però credo che abbiano costruito una buona base da cui ripartire per ottenere grandi risultati. Hanno tutte le carte in regola per farlo".

Parliamo di Kaen, che ha fatto benissimo alla Fiorentina. Secondo te è fondamentale trattenerlo? Ha una clausola bassa, 52 milioni. Come si può convincere un attaccante così a restare?

"La dirigenza della Fiorentina, e in particolare il direttore Pradè, è molto brava. Sapranno loro come muoversi. Io spero che rimanga, perché secondo me ha trovato la sua dimensione giusta. E poi, quando sei in una piazza così, dove tutti ti vogliono bene, c’è poco da convincere. Può fare ancora meglio".

Tu che ricordi hai delle stagioni a Firenze?

"Io sono stato benissimo. Ho tanti ricordi positivi e, ti dirò, avrei voluto anche restare. Poi le cose sono andate diversamente, ma conservo davvero un bel ricordo di quell’esperienza".

Rimaniamo in tema delle tue ex squadre: pensi che il Lecce riuscirà a salvarsi?

"Da tifoso me lo auguro. Non sarà facile, ma spero proprio di sì."

L’ultimissima: ti piace Palladino come allenatore?

"Sì, mi piace. È un allenatore giovane, con le idee chiare. Secondo me ha fatto molto bene finora e credo che la Fiorentina possa puntare su di lui".