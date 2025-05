Il misterioso caso del prolungamento di Palladino. Ferrara: "Chi è stato?"

Benedetto Ferrara sulle pagine de La Nazione parla di quello che definisce "il misterioso caso del prolungamento del contratto di Palladino". Queste le parole del giornalista in merito: "Una decisione di Commisso? Di Pradè? Di un magazziniere? Chi è stato? Un vero caso mediatico capace di attrarre l’interesse del tifoso come nemmeno le nuove indagini sul delitto di Garlasco. Ma è facile sgonfiare il tutto. Per due ragioni. La prima: nessuna decisione di questo tipo può essere presa senza l’assenso del presidente.

E poi… Poi c’è la ragione numero due: Palladino non è mai stato in discussione". Poi parla della possibile qualificazione in Conference: "Intorno a questa sfida si è aperto un dibattito filosofico che nemmeno all’Università di Heidelberg" tra quelli a cui fa venire la gastrite e quelli per cui "è meglio di niente". "Dopo di che ci sarà sempre quello al bar che scuote la testa e ti dice: stai a vedere che se ci va la Lazio poi la vince pure. Ma questa è Firenze, questi siamo noi".