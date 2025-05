Da Gosens a Ranieri: chi sono i 10-12 da cui la Fiorentina vuol ripartire

La speranza di Raffaele Palladino è che dentro quel blocco di 10-12 calciatori dai quali ripartire a fine estate ci possano essere anche David De Gea e Moise Kean. La Nazione scrive che in un gruppo pieno di prestiti e dal futuro incerto, trovare uno zoccolo duro non è comunque semplice, anche se qualche calciatore sicuro di rimanere c’è. In primis Gosens, che sarà riscattato dall’Union Berlino. Poi capitan Ranieri, il fedelissimo Pablo Marí e pure Marin Pongracic, che non più tardi di qualche giorno fa ha dichiarato di vedersi a lungo a Firenze. Rolando Mandragora è un altro legato a doppio filo a città e club.

Discorso analogo per Dodo, anche se in questo caso lo strappo con il club sembra più netto. Fra i prestiti quello più vicino al riscatto è Fagioli, anche se qualche riflessione in corso c’è. Cataldi potrebbe valere lo sforzo dei 4 milioni da versare alla Lazio.