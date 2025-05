Il rilancio di Palladino. Resta in sella alla Fiorentina e guarda al futuro

"Galleggiando tra una stagione ormai quasi totalmente ascrivibile al passato e gli ultimi 90 minuti del campionato, l’avvenire viola inizia a prendere forma". Così scrive stamani il Corriere Fiorentino all'indomani delle parole di Raffaele Palladino in conferenza stampa che sembrano certificare definitivamente come il tecnico campano sia destinato a restare in sella anche la prossima stagione sulla panchina della Fiorentina.

In attesa dell'ultimo risultato di Udine che potrebbe anche valere un insperato posto nella prossima Conference League, è tempo di analisi e bilanci in casa Fiorentina con l'appuntamento fissato per lunedì tra società e allenatore, per martedì tra Palladino e il suo staff. Dietro le parole, pronunciate con fermezza, si cela non solo la sicurezza con cui Palladino guarda al futuro—il proprio e quello della Fiorentina — ma anche la consapevolezza su quale debba essere il telaio da cui ripartire. Moise Kean, certamente, ma anche altro. Soprattutto trovare la chiave giusta per un domani con minori rimpianti e maggiori soddisfazioni.