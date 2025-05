FirenzeViola Fiorentina, Zaniolo out per lombalgia. Folorunsho ha un fastidio al ginocchio

Nicolò Zaniolo e Michael Folorunsho non figurano nella lista dei convocati per la sfida di domani contro l'Udinese. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it l'attaccante ex Roma rimarrà a casa per via della lombalgia, mentre il centrocampista classe 1998 ha dato forfait a causa di un fastidio al ginocchio.

Arriva in tal senso la conferma della Fiorentina con un report medico:

ACF Fiorentina comunica che il calciatore Nicolò Zaniolo è assente dalla lista dei convocati a causa della lombalgia mentre Folorunsho per il riacutizzarsi di un fastidio al ginocchio sinistro