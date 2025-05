L'analisi: "Finale triste della Fiorentina ma l'allenatore è meglio tenerlo"

Sulle pagine dell'edizione di Firenze di Repubblica è Stefano Cappellini a dire la sua e tirare le file della situazione creatasi in questo finale di stagione alla Fiorentina. Un finale "un po’ triste e solitario, come se non ci fosse da inseguire un posto in Europa, sebbene con speranze minime, come se la Conference ci fosse venuta più a noia di una cena con i suoceri".

Poi sul tecnico, Cappellini aggiunge: "La squadra non ha la personalità che dovrebbe e questo è sicuramente un addebito per Palladino. Resta la domanda senza risposta: cacciare il mister, nel caso, per prendere chi? Se non hai la forza e la volontà per ricominciare con un progetto top, nel nome per la panchina e negli investimenti, meglio continuare una storia già in piedi che iniziare tutto da capo con un altro allenatore di belle speranze".